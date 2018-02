YouTube TV est maintenant disponible nativement sur Apple TV

Bonne nouvelle pour les utilisateurs américains qui peuvent désormais profiter de YouTube TV nativement sur l’Apple TV. Le service de télévision en continu par câble est proposé à 35 $ par mois, sans contrat, et permet aux utilisateurs de diffuser la télévision depuis leur iPhone et maintenant sur Apple TV.

Avant, il était nécessaire que les consommateurs utilisent la fonction AirPlay pour diffuser le service sur leur Apple TV depuis leur iPhone ou iPad. C’est de l’histoire ancienne car l’application est désormais nativement installée sur le boîtier.

YouTube TV rejoint ainsi DirecTV Now, PlayStation Vue, Hulu TV et d’autres dans la course pour devenir la meilleure plateforme de streaming TV disponible. Malheureusement, la plupart des fournisseurs de streaming TV ne disposent pas des chaînes Viacom et manquent de chaînes locales dans certaines villes. De fait, ils ont donc beaucoup de chemin à faire avant de convaincre la population de payer pour ce nouveau service.

Actuellement, il y aurait environ 300 000 clients payants sur YouTube TV. Pour l’heure, l’application n’est proposée qu’aux États-Unis, il vous faudra donc un compte App Store US pour télécharger gratuitement l’app YouTube TV (iOS/tvOS).