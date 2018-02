Le marché du smartphone est en baisse, mais l’iPhone reste le best-seller

Peu après l’annonce des résultats financiers d’Apple, Strategy Analytics a publié un nouveau rapport sur les ventes de smartphones dans le monde.

Les données de Strategy Analytics nous indiquent que les expéditions mondiales de smartphones au cours des trois derniers mois de 2017 ont subi leur plus forte contraction annuelle par rapport au passé. Plus précisément, les expéditions ont diminué de 9% par rapport à la même période il y a un an, avec 400,2 millions de smartphones livrés contre 438,7 millions au T4 2016 : « Ce fut la plus forte baisse annuelle de l’histoire des smartphones », selon Stratégie Analytics. Le déclin mondial est largement dû à la forte contraction du marché chinois, où la demande a chuté de 16% d’une année sur l’autre en raison de l’absence de « modèles sensationnels ».

En 2017, 1,5 milliard de smartphones ont été livrés, avec + 1% par rapport à 2016. Quant à Apple, Strategy Analytics déclare que l’iPhone est l’appareil le plus vendu au troisième trimestre 2017, avec une part de marché de 19%, surclassant tous les appareils Samsung et Huawei : « Apple a vendu 77,3 millions d’iPhones dans le monde au quatrième trimestre de 2017, perdant environ 1% par rapport à la même période il y a un an. Malgré cette forte demande pour l’iPhone X, nous notons que les volumes globaux de l’iPhone ont diminué sur une base annuelle pour 5 des 8 derniers trimestres. Pour revenir à la croissance, Apple doit lancer de nouveaux modèles moins chers. »

La société rappelle que le quatrième trimestre de 2017 comptait 13 semaines, soit une baisse par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente. Considérant également la baisse générale de 9%, les smartphones Apple ont obtenu d’excellents résultats.