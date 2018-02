Apple célèbre le Nouvel An chinois avec le court métrage « Three Minutes » filmé entièrement avec l’iPhone X

Apple continue de promouvoir les caractéristiques de l’appareil photo de l’iPhone X avec un nouveau court métrage intitulé « Three Minutes », créé pour célébrer le Nouvel An chinois.

Publié par Apple sur sa chaîne YouTube de Singapour, le court métrage « Three Minutes » est décrit comme suit : « Si vous ne pouvez retrouver votre famille que trois minutes, que ferez-vous à ce moment ? Une histoire unique sur le Nouvel An chinois filmée avec l’iPhone X par le réalisateur Peter Chan. »

 

Le court est accompagné d’un site Web dédié qui montre les coulisses et offre quelques conseils sur la façon dont la vidéo a été faite en utilisant un iPhone X. Three Minutes a été créé pour montrer comment les professionnels peuvent bénéficier de l’utilisation du matériel et des logiciels d’Apple.