Le premier Apple Store autrichien ouvrira ses portes le 24 février

C’est maintenant officiel, Apple inaugurera son premier Apple Store autrichien le 24 février à Vienne. Située dans la rue Kärntner Straße, cette boutique intègre le nouveau design des magasins Apple, avec de grandes fenêtres, des arbres à l’intérieur et plusieurs zones dédiées aux visiteurs.

Les photos montrent la façade de cet Apple Store, parfaitement intégré à l’architecture typique des bâtiments viennois. Apple a complètement remplacé les fenêtres précédentes par de plus grandes fenêtres tout en respectant l’histoire de la structure. Des arbres décoratifs ont également été installés pour couvrir un côté du bâtiment, ainsi que plusieurs jardinières.

Les travaux ont pris environ un an, entre la conception interne et externe et la rénovation. L’emplacement choisi par Apple a d’abord été occupé par Esprit, une marque de mode bien connue. Le quartier de la Kärntner Straße a été construit à l’origine dans les années 1200 et est aujourd’hui certainement la rue commerçante la plus célèbre et la plus populaire de Vienne. Le bâtiment qui abrite l’Apple Store a été construit en 1894. Avec l’ouverture du magasin de Vienne, Apple aura plus de 500 magasins dans le monde entier.

Le nouvel Apple Store de Vienne ouvrira officiellement ses portes le 24 février.