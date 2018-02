Nouveaux jeux iOS : Mad Skills BMX 2, PAKO 2, Hero Hunters et plus encore

En ce jeudi 1 février, les développeurs et les éditeurs ont sorti de nouveaux jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Mad Skills BMX 2, PAKO 2, Hero Hunters et bien plus encore.

Mad Skills BMX 2

Mad Skills BMX 2 : Gratuit

Mad Skills BMX 2 débarque enfin ! Découvrez pourquoi les jeux Mad Skills ont déjà été téléchargés plus de 40 millions de fois dans le monde entier, à la fois par des amateurs de sports extrêmes, des athlètes professionnels et des joueurs en tous genres. Plongez au cœur d’un jeu de course et d’action à défilement horizontal comme vous n’en avez jamais vu, et affrontez des joueurs venus des quatre coins du globe sur des pistes soigneusement conçues pour mettre à l’épreuve vos compétences… et votre santé mentale …

PAKO 2

PAKO 2 : 2,29€

PAKO 2 est un jeu de conduite d’arcade où vous exercez en tant que chauffeur de fuite. Ramassez votre équipage à l’ endroit du vol et escortez-les en toute sécurité durant une poursuite spectaculaire contre les flics. Répétez et participez aux classements! Chaque partie vous rapporte de l’argent pouvant être utilisé pour débloquer de nouvelles voitures et circuits. Entrez, sortez, soyez payé !

CreaVures 18

CreaVures 18 : Gratuit

L’esprit derrière la création de CreaVures était celui de la conservation et de la persévérance. Dans cet esprit, nous voulons humblement aider à soulager les ouragans en offrant un lien totalement optionnel à l’Unicef, sans aucun contenu dépendant d’un don …

Hero Hunters

Hero Hunters : Gratuit

Construis une équipe puissante de héros! Joue au meilleur jeu de tir d’équipe ! Joins des amis pour d’incroyables batailles de héros. Plus de 40 héros à découvrir et à jouer avec. Joue des missions en mode solo, rejoins tes amis dans des missions co-op incroyables, affronte le monde dans des batailles multiplayer en ligne ou participe à des événements quotidiens.

Just Freeskiing

Just Freeskiing : Gratuit

Just Freeskiing est une simulation de freeski très authentique avec des possibilités illimitées (3D Touch), du style et de combiner des pistes réalistes ! Les nombreux sites de Slopestyle, Halfpipe, Big-Air, Jibbing (Rails, Boxes) et Backcountry couvrent une grande variété de freeski.

Ayo: A Rain Tale

Ayo: A Rain Tale : 3,49€

Embarquez dans un voyage dangereux pour aider Ayo à aller chercher de l’eau pour sa famille. Surmontez les défis et les ennemis en explorant l’Afrique subsaharienne – en gagnant des compétences, de la sagesse et du courage tout au long du chemin. Découvrez l’environnement désertique du désert d’Ayo alors qu’elle confronte ses peurs et brave la sécheresse impitoyable dans ce jeu de plateforme d’aventure.

Headshot ZD

Headshot ZD : Gratuit

Faites déferler vos headshots sur des vagues de zombies et secourez les survivants. Récoltez de précieuses ressources pour survivre dans ce monde post-apocalyptique dans un jeu d’action et de survie en 2D.

DISSIDIA FINAL FANTASY OO

DISSIDIA FINAL FANTASY OO : Gratuit

Les héros légendaires et les méchants de la série FINAL FANTASY se rassemblent dans une histoire fascinante de divinités puissantes et d’un monde en péril. Les fans de la série verront leurs personnages préférés dans une toute nouvelle aventure, et les nouveaux venus connaîtront l’histoire fascinante, le drame et le combat qui font la réputation de la série FINAL FANTASY !

Umbra: Amulet of Light AR

Umbra: Amulet of Light AR : Gratuit

Ce monde est maintenu à l’équilibre grâce aux blocs d’ombre mystérieux, mais un sorcier sombre et puissant a jeté un sort et dispersé plusieurs des diverses formations de shadowbox qui ont gardé l’ombre à distance. Vous avez été choisi en tant que propriétaire de l’amulette pour rétablir l’équilibre entre la lumière et l’obscurité.

Bring You Home

Bring You Home : 3,49€

BRING YOU HOME, c’est l’histoire de Polo, un simple héro extraterrestre qui, pour sauver son animal de compagnie, va parcourir tout types de mondes et de paysages le long d’une poursuite effrénée. BRING YOU HOME est un puzzle d’aventure pour toute la famille, accessible, charmant, purement visuel… et inversant les normes: on ne contrôle pas le héro mais le niveau! Comment? En changeant les pièces de chaque niveau pour aider Polo à trouver le bon chemin!