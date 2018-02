Steve Wozniak : son iPhone X lui pose problème !

Le co-fondateur d’Apple Steve Wozniak avait déclaré qu’il n’achèterait pas d’iPhone X dès le premier jour. Tim Cook lui a alors envoyé quand même un exemplaire le mois dernier, histoire qu’il se fasse peut-être une meilleure idée.

Après environ un mois d’utilisation, Steve a expliqué lors d’un discours au Forum Nordic Business à Stockholm que sa plus grande frustration en utilisant l’appareil phare d’Apple a été le bouton d’alimentation (bouton latéral) sur le côté, depuis lequel on peut effectué différentes actions, selon si l’utilisateur clique une, deux ou trois fois. Pour lui, ce n’est pas assez simple : « J’aime que les choses soient simples, compréhensibles et directes. »

Steve estime que l’iPhone X ne suit pas totalement la vision qui a toujours caractérisé Apple, toujours axée sur la création d’appareils intuitifs, simples et faciles à utiliser. Il a également soulevé la question en expliquant ce qui se passe en combinant le bouton d’alimentation avec les autres boutons : « Si vous appuyez dessus (le bouton latéral) avec le bouton de volume, il fait une chose. Si vous cliquez et maintenez, il fait autre chose. Ugh! » Il faut un certain temps pour s’adapter à de nouvelles combinaisons de boutons, en particulier pour éviter les mauvaises manipulations, comme les appels d’urgence accidentels.

Croyez-vous que Woz est dans le vrai ? Avez-vous des difficultés d’utilisation avec votre iPhone X ?