Les utilisateurs d’Apple au Canada peuvent réserver une batterie pour leur iPhone

Apple expérimente un nouveau système, actuellement limité aux clients canadiens, qui permet aux utilisateurs de réserver une batterie de rechange pour leur iPhone directement depuis le site Web.

Le service permet en effet aux utilisateurs d’iPhone 6 ou plus récent de réserver une batterie en ligne et d’être contacté par Apple dès qu’elle est disponible dans le magasin choisi. Voici ce que nous pouvons lire sur le site Web canadien : « Si vous avez un iPhone 6 ou plus récent, choisissez Réserver une batterie et nous vous contacterons lorsqu’une batterie sera disponible dans votre Apple Store préféré. »

L’opération peut être effectuée directement sur le site Web de support d’Apple au Canada, après avoir saisi leurs informations d’identification Apple. Si le Canada a été choisi comme pays d’essai, cette initiative pourrait bientôt atteindre le reste du monde. Notez au passage qu’Apple rencontre des problèmes d’approvisionnements avec certaines batteries, à tel point que le remplacement peut se faire sous plusieurs semaines au plus tôt.

Grâce à la possibilité de réserver une batterie de rechange, Apple tentera de mieux gérer les nombreuses demandes. Pour rappel, le prix du remplacement est passé de 89€ à 29€ (valable jusque fin décembre 2018) depuis l’affaire du BatteryGate.