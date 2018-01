Kantar Q4 2017 : d’excellentes nouvelles pour les ventes d’iPhone X

Kantar a publié les données attendues sur le marché mondial des smartphones au cours du dernier trimestre de 2017. Au total, iOS signale principalement des signes positifs par rapport à la même période de 2016, malgré une performance pas très positive au Royaume-Uni.

En général, sur les 5 marchés européens les plus importants, iOS progresse de + 0,7% par rapport à 2016, principalement en Allemagne (+ 2,5%) et en Espagne (+ 0,5%), tandis qu’en France, la part de marché des smartphones passe de 24,3 % de 2016 à 23,9% (-0,4%) au quatrième trimestre de 2017. Pour Android, la part connait quant à elle une croissance de 3,4%.

Les données de la Chine sont excellentes, iOS passe de 18,5% à 28,6% d’une année sur l’autre, grâce aux excellentes ventes du nouvel iPhone.

Kantar rapporte justement que l’iPhone X figurait parmi les trois premiers smartphones les plus vendus en décembre en Europe, en Chine, au Japon, en Australie et aux États-Unis. Le rapport montre donc d’excellentes nouvelles pour Apple, puisque l’iPhone X est confirmé comme l’un des smartphones les plus vendus au monde en décembre.

Aux États-Unis, le marché de la téléphonie mobile reste dominé par Samsung et Apple, qui ont réalisé une part combinée de 70,8% au cours des trois derniers mois de l’année. Cependant, Motorola et Google ont transformé aussi réussi, avec une part respective de 5,6% et 2,8%. Huawei, qui a subi un revers peu avant le CES, est resté constant avec une part de 0,4% du marché américain.