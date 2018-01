Plans : Apple apporte les itinéraires dans de nouveaux pays

Apple a ajouté les itinéraires à plusieurs pays à travers le monde. Avec cette fonctionnalité introduite dans iOS 11, Maps montre quelle voie prendre pour sortir de l’autoroute ou arriver à un certain point qui comprend diverses branches.

Le guidage sur les voies indique également le nombre de voies sur une route et met en évidence les voies à emprunter. Initialement activée aux États-Unis et en Chine, puis en Australie, au Canada, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, cette fonction est maintenant été active en Belgique, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et en Suède.