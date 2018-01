Les services de musique en streaming devront donner plus d’argent aux artistes

Une décision fédérale aux États-Unis imposera aux services de musique en streaming comme Apple Music et Spotify de revoir les revenus des auteurs-compositeurs et maisons de disques à la hausse.

Le Wall Street Journal, cette décision va forcer les services de musique en streaming de payer 40% de plus aux artistes et aux maisons de disques en termes de redevances. La décision a été prise par le droit d’auteur Royalty Board suite à une plainte déposée par un groupe d’artistes et maisons de disques contre Spotify, Apple, Google, Amazon et Pandora. Avec cette décision, les différents services de diffusion devront payer 15,1% de leur revenu, et non 10,5% comme auparavant.

Bien que cette décision entraînera des coûts plus élevés pour Apple, elle pourrait en fait aider Apple Music à long terme. La raison est liée au fait que certains de ses concurrents peuvent rencontrer plus de difficultés au moment de payer des redevances plus élevées aux artistes.

Pour le Wall Street Journal, « il semble peu probable que cette décision bouleverse Apple, Google ou Amazon, qui sont parmi les entreprises les plus riches du monde, lesquels gèrent leurs services de musique en streaming comme complément à d’autres produits qui génèrent la majeure partie de leurs revenus. En revanche, Spotify et Pandora risquent de rencontrer plus difficultés dans la mesure où le streaming musical est le plus important et leur seul métier. »