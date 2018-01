L’iPhone SE 2 pourrait finalement ne pas voir le jour !

Au cours des dernières semaines, il a été question de la commercialisation d’une deuxième génération d’iPhone SE dans la seconde moitié de 2018. Cependant, Ming-Chi Kuo ne semble pas être du même avis.

L’analyste de KGI Securities, toujours très proche des chaînes de production d’Apple en Chine, estime que les plans actuels d’Apple pour l’année en cours ne permettront pas de disposer de ressources suffisantes en recherche et développement pour pouvoir proposer un iPhone SE 2 en 2018. Les efforts d’Apple devraient alors se sont concentrés sur les trois nouveaux modèles d’iPhone attendus cet automne. Selon les récentes rumeurs, Apple travaillerait sur un modèle « Plus » de l’actuel iPhone X (avec écran de 6,5 pouces), sur une nouvelle déclinaison de l’iPhone X de 5,8 pouces (avec des spécifications matérielles et techniques améliorées) et sur un modèle LCD de 6,1 pouces avec différents compromis sur la conception et la performance.

Ming-Chi croit que « L’annonce de trois nouveaux modèles d’iPhone dans le même trimestre de la seconde moitié de 2017 était la première tentative pour Apple et nous croyons que les retards de l’iPhone X, à cause du design le plus complexe, montrent qu’Apple ne possède pas ressources suffisantes disponibles pour le développement. »

Il est donc probable, selon Kuo, que si Apple décide d’insérer un nouvel iPhone SE dans le line-up, il le changera peu du point de vue du design, en insérant un processeur plus performant à un prix beaucoup plus compétitif.