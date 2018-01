iPhone de 2018 : la capacité des batteries et de la RAM serait revue à la hausse

En septembre prochain, Apple lèvera le voile sur ses iPhone de 2018 lesquels pourraient être au nombre de trois. L’analyste Ming-Chi Kuo croit savoir que la capacité des batteries et de la RAM serait plus importante pour certains modèles.

Apple préparerait deux iPhone OLED haut de gamme, l’un de 5,8 pouces et l’autre de 6,5 pouces. L’analyste explique qu’ils auront droit à 4 Go de RAM (contre 3Go sur l’iPhone X) et à un batterie en L située en 3 300 et 3 400 mAh, contre 2716 mAh sur l’actuel iPhone X.

À leurs côtés, Apple envisagerait également de proposer un iPhone LCD de 6,1″, d’entrée de gamme dont le prix avoisinerait les 700/800$ lequel serait doté de 3Go de RAM et d’une batterie un plus grosse de 8,5% par rapport à l’iPhoneX. Ce modèle se destinerait aux budgets plus serrés, tel un produit d’appel afin d’attirer de nouveaux clients.

Ming-Chi Kuo parle ensuite de la répartition de la production des iPhone LCD. Foxconn (60%), Pegatron (30%) et Wistron (10%) se partageraient la fabrication de ces derniers. Apple pourrait confier 70% de la production d’écrans LCD à Japan Display. Reste maintenant t à trouver un autre fournisseur pour les 30% restants.

Quand aux iPhone OLED, le géant californien aurait en tête de passer par LG Display ainsi que que Japan Display et Sharp (Foxconn) quand sa nouvelle usine de production sera opérationnelle. Pour l’heure, on ne sait pas si Samsung sera toujours en lisse dans cette course à l’OLED pour Apple…