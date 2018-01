iCloud : plusieurs pannes serveurs sont en cours chez Apple

Si vous constatez actuellement certains problèmes avec les services iCloud d’Apple, c ‘est normal puisque plusieurs serveurs sont passés du jaune au vert.

Pas d’inquiète pour autant, Apple est déjà en train de traiter les différents. Apparemment, ces pannes ne toucheraient qu’un peu moins de 2% des utilisateurs.

Celles-ci concernant les servies suivants : Accès à mon Mac, Apps Web iCloud, iCloud Drive, Calendrier iCloud, Mail iCloud, les sauvegardes et bien d’autres comme on peut le voir ci-dessus. Vous pouvez suivre l’état d’avancement sur la page État du système d’Apple. Il ne vous reste plus qu’à patienter jusqu’à ce que tout revienne dans l’ordre.