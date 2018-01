Apple : le HomePod consomme moins d’énergie qu’une ampoule LED

Suite au lancement des précommandes, Apple a publié un document sur l’impact environnemental du HomePod. La firme de Cupertino prétend que, pendant la lecture de la musique, le HomePod consomme moins d’énergie qu’une ampoule LED homologuée ENERGY STAR.

Cette affirmation est vraie, car une ampoule LED certifiée consomme environ 10,9 watts, tandis que le HomePod absorbe environ 8,74 watts avec une tension de 115 V. Le rapport comprend un graphique montrant la répartition complète de la consommation d’énergie du HomePod en fonction des différentes tensions de ligne. Pour les non-initiés, la tension 115 V est présente aux États-Unis et au Canada, la norme de 230 V correspond à la plupart des autres pays comme en France, tandis que le 100 V est la norme au Japon.

Apple explique que le HomePod passe automatiquement en mode économie d’énergie après huit minutes d’inactivité. Dans ce mode, le haut-parleur consomme seulement entre 1,71 et 1,76 watts.

De plus, nous savons maintenant que l’appareil est exempt de retardateurs de flamme bromés, le PVC et le béryllium, et que 100% des fibres utilisées pour l’emballage provient de papier recyclé ou issu de forêts gérées de manière responsable.

Enfin, le HomePod est livré avec un cordon d’alimentation de deux mètres en gris ou blanc en fonction du modèle choisi. Le câble est amovible et remplaçable par l’utilisateur.

D’après les premiers retours, le son est considéré comme surprenant, voire comparable à celui d’un petit concert live et bien meilleur que la plupart des autres haut-parleur en circulation.