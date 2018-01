Apple lance les précommandes du HomePod !

Comme prévu, Apple vient tout juste de lancer les précommandes du HomePod, aux États-Unis, au royaume-Uni et en Australie. Pour la France, il faudra attendre le printemps prochain…

En terme de prix, le HomePod se veut plus cher que la plupart des enceinte connectée du même genre, soit un tarif de 349 $. Si les précommandes sont bel et bien en cours, Apple ne livrera les premières unités que le 9 février prochain.

Inutile d’acheter un HomePod à l’étranger pour le rapatrier ensuite en France, car Siri se contentera de vous répondre qu’en anglais. Mieux vaut patienter et profiter pleinement du HomePod en français. Rendez-vous au printemps 2018 pour la prochaine vague des précommandes.

Pour rappel, le HomePod sera parfaitement compatible avec HomeKit pour contrôler les différents dispositifs connectés de votre domicile. Le haut-parleur intelligent sera bien évidemment capable de jouer votre musique, répondre à vos requêtes grâce à Siri, et plus tard dans l’année, Apple ajoutera le support d’AirPlay 2 et le multiroom stéréo.

› Plus d’informations sur le HomePod