Jailbreak iOS 11 : l’outil Electra de CoolStar passe en bêta 8

L’outil de jailbreak Electra conçu par CoolStar pour les appareils iOS 11.0 et iOS 11.1.2 a reçu sa huitième bêta. Cette nouvelle mouture arrive seulement quelques jours après la bêta 7.

Tout comme l’outil de jailbreak LiberiOS qui a été publié l’année dernière, Electra utilise l’exploit open source tfp0 de Ian Beer. Rappelons qu’il ne dispose pas encore de Cydia, ni de Cydia Substrate que Saurik (patron de Cydia) doit mettre à jour pour les appareils iOS 11.

La bêta 8 d’Electra n’apporte pas de grands changements, si ce n’est quelques améliorations au niveau du sandbox :

Sandbox mitigations are now in place so /Library, /private/var/mobile/Library/Preferences and /bootstrap are now accessible to all processes! (stek29, coolstar) Workaround sandbox mitigations not taking place on apps’ first launch (coolstar) Known Bug: Apps will take longer to launch the first time they’re launched after rejailbreaking due to a workaround for another bug w/ unsandboxing not working on first launch

Tutoriel

Téléchargez le fichier IPA Electra sur coolstar.org/electra

Téléchargez Cydia Impactor sur votre ordinateur depuis Cydiaimpactor.com

Branchez votre appareil sur votre ordinateur, lancez Cydia Impactor et glissez le fichier IPA Electra sur Cydia Impactor

Entrez votre identifiant Apple et votre mot de passe, pour qu’il génère un certificat nécéssaire à l’installation

Allez ensuite dans Réglages > Général > Gestion des profils, cliquez sur votre adresse email puis sur « Faire confiance »

Lancez l’application Electra sur l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton et attendez la fin du processus du jailbreak

Pour l’installation de tweaks, elle se fait dans le dossier SBInject que vous trouverez dans /bootstrap/Library/, tandis que les thèmes sont à placer dans le dossier Themes. Reste maintenant plus qu’à attendre la mise à jour de Cydia pour avoir un réel jailbreak iOS 11.0 et iOS 11.1.2, et ainsi accéder à tous les tweaks Cydia.