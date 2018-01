watchOS 4.3 restaure l’accès à la bibliothèque musicale de l’iPhone

Parmi les nouveautés de la première bêta de watchOS 4.3, on retrouve la possibilité de parcourir la bibliothèque musicale de l’iPhone directement depuis Apple Watch. Cette fonctionnalité avait été curieusement supprimée de watchOS il y a quelques mois.

Sans installer la version bêta de 4.3 watchOS, il est possible de contrôler les chansons jouées sur l’écran iPhone « Now Playing », mais la fonction est limitée uniquement aux pistes synchronisées et stockées sur l’Apple Watch.

Avec watchOS 4.3, il est de nouveau possible de naviguer directement depuis Apple Watch sur toutes les pistes de la bibliothèque musicale de l’iPhone, quelle que soit la synchronisation. Pour cela, il suffit simplement de sélectionner l’iPhone en tant que source dans l’application Apple Watch Music.