Des traces d’un iPad doté de Face ID découvertes dans iOS 11.3 bêta

Après l’iPhone X, le système de reconnaissance faciale Face ID pourrait poursuivre son chemin sur un futur iPad. Le développeur Filipe Espósito a en effet mis la main sur un code dans la première bêta d’iOS 11.3 y faisant référence.

Notons au passage que Mark Gurman avait déjà évoqué l’idée de cet iPad avec Face ID. Dans le détail, Filipe a découvert la mention « iPad_modern », ce qui nous rappelle l’iPhone avec un terme légèrement différent « iPhone_modern ».

Si la rumeur se veut très intéressante, elle. nous permet également d’imaginer un iPad Pro avec des bords plus fins, comme cela a été supposé dans les précédentes spéculations. Il n’est d’ailleurs pas à exclure qu’Apple apporte quelques réponses au printemps, en dévoilant un nouvel iPad plus performant et doté de Face ID. Reste à savoir si l’encoche sera présente ou non…