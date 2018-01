Apple met à jour les prix App Store en raison des changements de TVA

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle TVA, au moins dans certains pays. Apple prévoit donc de mettre à jour ses prix sur l’App Store pour les applications et les achats in-app, à partir de la semaine prochaine.

Les pays où la TVA pour les produits en ligne a été introduite (ou modifiée) sont les suivants :

Arménie: 20%

Biélorussie: 20%

Arabie Saoudite: 5%

Suisse: passage de 8% à 7,7%

Turquie: 18%

Émirats arabes unis: 5%

La taxe sera collectée et remise par Apple elle-même.

Suite à cela, les prix des applications et des achats intégrés augmenteront en :

Turquie

Nigeria

Biélorussie

Arménie

Et va diminuer en :

République Tchèque

Inde (y compris les abonnements auto-renouvelables)

Ce n’est pas la première fois qu’Apple réajuste les prix des applications, le dernier étant en 2017, ce qui avait affecté le Royaume-Uni et certaines parties de l’Europe.

Apple a informé par e-mail les développeurs de ce changement, afin qu’ils puissent réajuster leurs tarifs. Comme indiqué dans le message, les développeurs peuvent actuellement modifier les frais d’abonnement pour leurs abonnés actuels dans iTunesConnect, et peuvent vérifier les nouveaux prix des applications dans la section Prix et disponibilité de MyApps.

Voici l’e-mail envoyé par Apple :

« Lorsque les taxes ou les taux de change changent, nous devons parfois mettre à jour les prix sur l’App Store.

Le 1er janvier 2018, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux ventes de vos applications et achats via l’application a changé dans certains pays. Nous administrerons la perception des taxes auprès des clients et la remise des taxes à l’autorité fiscale compétente en Arménie, en Biélorussie, en Turquie, en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis, où la TVA a été introduite. Nous collectons et payons déjà les taxes pour la Suisse.

Arménie: 20% Biélorussie: 20% Arabie saoudite: 5% Suisse: modification de 8% à 7,7% Turquie: 18% Émirats arabes unis: 5% Au cours de cette semaine, les prix dans les pays suivants seront mis à jour.

République tchèque : les prix diminueront pour les applications et les achats intégrés (à l’exclusion des abonnements auto-renouvelables). Inde: les prix vont diminuer pour les achats d’applications et d’applications (y compris les abonnements auto-renouvelables). Turquie, Nigeria, Biélorussie, Arménie: les prix augmenteront pour les applications et les achats intégrés (à l’exclusion des abonnements auto-renouvelables). Vous pouvez changer le prix de votre abonnement renouvelable automatiquement à tout moment dans iTunes Connect avec l’option de préserver les prix pour les abonnés existants.

Votre produit sera ajusté en conséquence et sera calculé en fonction du prix hors taxes. La section Prix et disponibilité de Mes applications sera mise à jour avec les nouveaux prix. Vous pouvez également télécharger les graphiques des niveaux de prix mis à jour maintenant.

Si vous avez des questions, contactez-nous.

Cordialement, L’équipe App Store »