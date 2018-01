Reckless Racing 2 s’adapte à l’écran de l’iPhone X, 6 ans après sa sortie

Bien que Reckless Racing 2 soit sorti début février 2012, il n’a pas perdu de sa superbe entre temps. Encore mieux, les développeurs de Pixelbite propose aujourd’hui, 6 ans après, une nouvelle mise à jour pour ajouter le support des derniers iPhone dont l’iPhone X, en plus de quelques améliorations.

Même si Reckless Racing 3 a rejoint l’App Store depuis, Reckless Racing 2 garde encore tout son intérêt. Les graphismes sont toujours aussi parfaits, tout comme le gameplay. Ce jeu de course a encore de quoi séduire ses fans.

Bouclez votre ceinture et préparez-vous pour la course de votre vie… Reckless Racing est de retour dans une nouvelle version !

« Elle inclut une sélection de 20 voitures très détaillées, allant du petit buggy tout-terrain jusqu’aux supercars rapides, et 28 routes variées pour en faire un jeu de course pour tous les goûts, aussi bien la terre que le tarmac. Courez dans le mode Carrière pour gagner de l’argent et acheter de nouvelles voitures et leurs améliorations. Faites une course rapide dans le mode Arcade avec 40 défis prédéfinis. Courez contre vos amis dans les classements dans le mode Course Simple, incluant les épreuves Course, Tour à Vive Allure et Élimination. »

› Télécharger Reckless Racing 2 sur l’App Store : 2,29€

› Télécharger Reckless Racing 3 sur l’App Store : 3,49€