Nouveaux jeux iOS : Out There Chronicles – Ep. 2, Rocket Cows, The Room: Old Sins et plus

En ce jeudi 25 janvier, les développeurs et les éditeurs proposent une nouvelle fournée de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Out There Chronicles – Ep. 2, Rocket Cows, The Room: Old Sins et plus.

Out There Chronicles – Ep. 2

Out There Chronicles – Ep. 2 : 3,49€

Après avoir fui America dans un vaisseau de fortune, Darius et son équipage s’écrasent sur une planète désertique. Il reprend ses esprits en piteux état, seul, dans ce désert de sable violet. Dans ce nouvel épisode, Darius devra survivre sur une planète aussi peu accueillante que sa population indigène, vénérant un mystérieux Dieu Ailé. Qu’est devenu l’équipage? Est-ce que Nyx a survécu? Mais avant tout, comment quitter cette maudite planète?

Little Buno

Little Buno : Gratuit

Dans Little Buno, il vous faudra restaurer l´équilibre au sein de la nature, mis à mal par les hommes à force de chasse intensive. Pour compléter votre mission, une chose à faire : nourir les animaux ! Il vous faudra également partir à la recherche de votre tribu, qui a fuit après une attaque de gorilles… Votre femme et vos enfants ont besoin de vous !

Marshawn Lynch Pro Football

Marshawn Lynch Pro Football : 5,49€

Un gameplay exaltant et une action ultra-réaliste, avec le porteur de ballon de la NFL, Marshawn Lynch, dans un jeu d’arcade de football plus grand que nature, avec des effets spéciaux exceptionnels et de superbes graphismes de qualité console.

The Room: Old Sins

The Room: Old Sins : 5,49€

Entrez dans The Room: Old Sins et laissez-vous transporter dans un lieu mêlant exploration tactile et énigmes, au sein d’une histoire captivante. La disparition soudaine d’un ingénieur ambitieux et de sa femme issue de la haute société a suscité la poursuite d’un précieux artefact. Cette chasse a mené au grenier de leur maison et à la découverte d’une vieille maison de poupée quelque peu étrange…

Evilibrium. Legends

Evilibrium. Legends : 3,49€

Inspiré par le style d’art et l’atmosphère du Darkest Dungeon et des livres de Howard Lovecraft vient cette première aventure dans l’Univers Evilibrium. Le jeu vous invite à la réalité alternative à la fin du 19ème siècle pleine de mystiques, d’aventures, de créatures horribles, de rituels sombres et de cultes secrets. Nous amenons les joueurs dans le monde où les âmes sont réelles et suffisamment matérielles pour être extraites et utilisées comme source d’énergie. Les âmes sont devenues une marchandise difficile à obtenir mais coûteuse que beaucoup désirent …

Thumper – Édition de poche

Thumper – Édition de poche : 5,49€

Thumper est un jeu de violence rythmique, d’action classique, de vitesse à donner à des ampoules et à la physicalité brutale dans lequel tu incarnes un scarabée de l’espace. Brave les dangers du vide et affronte une tête géante maniaque.

Food Pals

Food Pals : 3,49€

Courez, sautez, roulez et faites des sauts périlleux à travers un voyage incroyable rempli de trucs, de pièges et d’ennemis affamés. Pouvez-vous trouver tous les aliments cachés ? Ils vous suivront dans une ligne de conga si vous le faites. Mais attention, plus la ligne sera longue, plus il sera difficile de tous les garder.

Super Fancy Pants Adventure

Super Fancy Pants Adventure : 5,49€

Super Fancy Pants Adventure est le point culminant de dix années à perfectionner les aventures de Fancy Pants. Pour la première fois sur PC, voici monsieur Fancy Pants !

Four Last Things

Four Last Things : 4,49€

Pilfer de poètes, négocier avec les évêques et sérénade le nigaud local au cours de votre quête d’absolution. Four Last Things est un jeu d’aventure point-and-click réalisé à partir de peintures de la Renaissance.

Rocket Cows

Rocket Cows : 2,29€

Détruisez tous les ALIENS en AR ! Enfilez une ROQUETTE EXPLOSIVE à votre vache et sortez ces petits extraterrestres ravisseurs dans ce jeu de réalité augmentée ! Les vaches sont ‘mamelles’ marre d’être enlevées et maintenant les aliens ont pris leur princesse préférée.