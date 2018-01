Bon Plan : iPhone X gris sidéral de 64 Go à seulement 979,99€

L’un des vendeurs pro Fnac propose actuellement l’iPhone X gris sidéral de 64 Go à seulement 979,99€, soit une belle économie de 179 €. Le revendeur annonce que l’appareil est neuf et sous blister, une garantie d’un an, et 100% compatible en France.

Il précise que l’iPhone X dispose d’un chargeur au format UK + des adaptateurs EU fournis. La livraison se fait sous 6 à 12 jours ouvrés depuis le Royaume-Uni. Si vous voulez vous offrir un iPhone X à un tarif alléchant, c’est le moment !

› Accéder à l’offre