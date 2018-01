Apple : « Siri est activement utilisé sur plus d’un demi-milliard d’appareils »

Malgré la critique, Siri est l’assistant virtuel le plus populaire en circulation. Dans un communiqué de presse consacré à la prochaine disponibilité du HomePod, Apple affirme que Siri est « désormais activement utilisé sur plus d’un demi-milliard d’appareils. »

Apple n’a pas fourni plus de détails et n’explique pas si cette « utilisation active » est basée sur des données quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Bien sûr, Siri bénéficie d’une importante disponibilité d’appareils sortis depuis 2011, y compris l’iPhone, l’iPad, l’iPod touch, le Mac, l’Apple Watch et l’Apple TV.

Bientôt, le HomePod rejoindra cette liste puisque Siri sera également le hub central du HomePod, l’enceinte connectée qu’Apple proposera en précommande à compter du 9 février aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, au prix de 349$.