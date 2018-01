Netflix admet qu’Apple sera bientôt l’un de ses concurrents

Netflix a annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre 2017, avec un chiffre d’affaires de 3,29 milliards de dollars et 8,33 millions de nouveaux abonnés. Cependant, lors de l’annonce, la société a reconnu que Apple pourrait bientôt devenir un concurrent direct.

Les résultats du quatrième trimestre 2017 de Netflix ont largement dépassé les attentes des analystes, au point que la valeur boursière de la société a augmenté de plus de 8%. La société a annoncé que les séries télévisées originales « 13 Reasons Why » et « Stranger Things » ont permis de gagner de nouveaux abonnés.

Toutefois, Netflix admet qu’Apple pourrait bientôt devenir un nouveau concurrent direct sur le marché du streaming vidéo :

« Apple augmente sa programmation et proposera vraisemblablement de nouveaux contenus originaux sur Apple Music et iOS. Il deviendra bientôt un nouveau concurrent et dans les prochains mois il investira 1 milliard de dollars dans de nouvelles productions originales. »

Le fait que Netflix mentionne Apple dans le document consacré aux résultats financiers montre que la société de Cupertino est considérée comme une menace réelle pour ses actions futures. Apple a également un avantage important sur Netflix, puisque son contenu sera immédiatement utilisable sur plus d’un milliard d’appareils iOS, tandis que Netflix nécessite l’installation d’une application tierce.