Le stabilisateur DJI Osmo Mobile 2 est disponible à 149 € en précommande

Bonne nouvelle pour les amateurs de captures photo et vidéo de qualité puisque DJI vient de lancer les précommandes de son Osmo Mobile 2 sur l’Apple Store mais aussi à la Fnac pour seulement 149,99 €.

Il s’agit d’un prix très attractif, sachant que le précédent modèle était vendu 299 $ à son lancement. Quand à la livraison, Apple affiche une date située entre le 21 février et le 7 mars, tandis que la Fnac l’annonce directement pour le 7 mars. Notez que le prix passe à 142,49 € pour les adhérents Fnac. À ce prix, ça vaut pas le coup de s’en priver !

Caractéristiques :

Imaginé pour le conteur qui sommeille en vous, le stabilisateur OSMO Mobile 2 de DJI pour iPhone est un dispositif portable à utiliser avec l’app DJI GO pour transformer votre iPhone en caméra intelligente. Avec cet accessoire, vous voilà équipé pour réaliser des films fluides de qualité professionnelle que vous n’avez plus qu’à partager. L’OSMO Mobile 2 vous permet de suivre automatiquement votre sujet, tourner en accéléré et diffuser vos vidéos en direct dans le monde entier. Il dispose également d’une structure plus légère, de fonctions intelligentes plus nombreuses et d’une autonomie prolongée. Pour vous offrir plus de liberté.