Apple dévoile de nouveaux détails sur le HomePod

Après nous avoir appris que le HomePod débarquait le 9 février, Apple a mis à jour sa page web laquelle apporte de nouvelles informations sur l’enceinte connectée.

Tout d’abord, Apple confirme le support de plusieurs formats audio, à savoir : HE-AAC (V1), AAC (16 à 320 Kbps), AAC protégé (iTunes Store), MP3 (16 à 320 Kbps), MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV et FLAC. Le HomePod dispose également du Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth 5.0, ainsi que de VoiceOver et la fonction « Adaptation aux pressions ».

En revanche, le HomePod n’aura pas droit au son stéréo et à AirPlay 2 lors de son lancement. Apple prévoit de déployer ces fonctionnalités plus tard dans l’année à l’aide d’une mise à jour logicielle. À ce propos, le développeur Guilherme Rambo explique le principal utilisateur recevra une notification sur son iPhone dès lors qu’une nouvelle version logicielle sera disponible. De plus, s’il y a plusieurs HomePod, la mise à jour pourra se faire sur chacun d’eux de manière simultanée.

Apple confirme par ailleurs que la connexion entre le HomePod et un appareil iOS pourra se faire seulement avec un dispositif sous iOS 11.2.5 au minimum. Il faudra un iPhone 5s, un iPad Pro, un iPad de 5e génération, un iPad Air, un iPad mini 2 ou un iPod touch 6G au minimum pour que la synchronisation soit possible avec le HomePod. Enfin, l’écoute musicale se fera obligatoirement par Apple Music, de fait un abonnement sera nécessaire.