Un possible MacBook de 13 pouces serait dans les cartons !

Apple pourrait passé commande de dalles LCD auprès de son fournisseur General Interface Solution (GIS), dans le cadre d’un nouveau MacBook de 13″ d’entrée de gamme. Les sources de Digitimes parlent même du second semestre 2018 comme la période de commercialisation de la machine.

La fabricant prévoirait d’augmenter sa production de 300 000 à 600 000 unités par mois, afin de répondre aux demandes du géant californien. GIS s’attend d’ailleurs à des résultats financiers similaires au premier semestre de 2018 , en raison d’une baisse de commande des modules 3D Touch utiles aux écrans OLED d’iPhone X.

Digitimes explique ensuite que Foxconn Electronics devrait produire 18 millions et 13 millions d’iPhone X au premier et deuxième trimestre de 2018, bien que moins que les précédentes estimations qui étaient respectivement de 20-30 millions et 15-20 millions unités.