iPhone de 2018 : nouvelles confirmations sur les trois modèles OLED et LCD

Apple serait en train d’examiner en détail les fournisseurs qui seront en charge de produire les écrans des futurs iPhone prévus cet automne. Le China Times confirme l’arrivée de trois nouveaux modèles.

Le journal chinois affirme qu’Apple comptera une fois de plus sur Samsung pour la production de panneaux OLED qui seront utilisés sur deux modèles : l’iPhone de 5,8 pouces, esthétiquement identique à l’actuel iPhone X, et l’iPhone X Plus avec écran de 6,5 pouces.

Apple envisagerait toujours de diversifier la production, en s’appuyant également sur LG Display, Sharp et Japan Display, afin d’éviter tout problème de stocks trois faibles lors du lancement. Parmi ces sociétés, la plus accréditée pour lancer la production d’écrans OLED pour le prochain iPhone est LG Display, qui produit déjà les écrans d’Apple Watch. Pour sa part, Sharp ne pourrait être prêt qu’en 2019.

À noter qu’un troisième iPhone serait sur les rails, mais celui-ci disposera d’un écran LCD de 6,1 pouces lequel devrait être produit par LG Display.