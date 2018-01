Apple lance le deuxième défi d’activités à ses employés

Apple lancera bientôt le deuxième challenge d’entreprise sur Apple Watch, réservé uniquement à ses employés. S’ils parviennent à remplir ce défi avec le résultat « or », ils remporteront un bracelet en nylon spécial qu’Apple ne propose pas à la vente en boutique.

Les défis d’Apple pour ses employés visent à promouvoir un style de vie sain grâce à la surveillance des activités sur Apple Watch. Apple utilise l’application tierce Challenges pour surveiller l’activité des employés.

Les points sont obtenus en complétant les trois anneaux d’activité qui incluent le mouvement, l’exercice et le stand. Le mouvement est personnalisable et mesure les calories brûlées pendant la journée, alors que l’objectif de l’exercice comprend 30 minutes d’activité et est basée sur le temps d’accélération de la fréquence cardiaque au cours de la journée. Pour l’objectif du stand, Apple conseille de se lever et de marcher au moins une minute toutes les heures pendant 12 heures par jour.

La sangle spéciale qui sera donnée aux employés qui cumulent des défis est en nylon tressé noir, avec une partie en bleu, vert et rouge (les trois couleurs des trois activités). L’année dernière, le prix était un t-shirt spécial avec des anneaux d’activité avant et le logo Apple sur la manche.