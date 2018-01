L’enquêteur d’Apple Lee Freedman quitte l’entreprise pour Facebook

L’enquêteur en chef d’Apple Lee Freedman a quitté la société pour un poste similaire chez Facebook. Après avoir travaillé plusieurs années au département de la Justice, Lee Freedman a décidé en 2011 de poursuivre sa carrière chez Apple.

Parmi ses travaux les plus importants, citons le programme de cyber-sécurité utilisé par Apple pour se défendre contre les attaques extérieures. Après quelques années, Freeman a été promu directeur des enquêtes. Dans la pratique, il était responsable de la prévention des fuites et de la supervision des équipes d’enquête chargées de rechercher les informations sur les produits Apple non publiées par la société.

En tant qu’enquêteur en chef, il était également responsable de la gestion des collaborations en matière d’application de la loi sur la sécurité, de la surveillance des cas de vol d’Apple et de la gestion de tous les problèmes de sécurité, y compris les problèmes les plus importants.

Freedman a décidé de quitter Apple pour aller chez Facebook où il aura le rôle de conseiller général pour la sécurité et la conformité aux enquêtes. Apple a décidé de remplacer Freedman par Jessica Kirschbraun.

Il faut dire que 2017 n’était pas vraiment positif concernant les fuites, comme cela a été le cas avec le firmware du HomePod qui a permis d’en apprendre beaucoup sur l’iPhone X avant sa présentation par Apple.