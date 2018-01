États-Unis : première classe-action contre Apple pour les bugs Spectre et Meltdown

Après les plaintes en Israël, Apple doit maintenant se confronter au premier recours collectif aux États-Unis pour les vulnérabilités Spectre et Meltdown sur tous les appareils Mac et iOS.

Après qu’Intel et ARM aient publié leurs correctifs contre les vulnérabilités CPU, Apple a immédiatement publié ses correctifs pour iOS et macOS. Seulement, cela n’a pas permis de convaincre les utilisateurs et certains cabinets d’avocats californiens, lesquels ont lancé le premier recours collectif au pays de l’Oncle Sam.

Les plaignants ont déclaré que « tous les processeurs Apple sont défectueux parce qu’ils ont été conçus de manière erronée, donnant aux pirates un accès à des informations privées stockées sur leurs appareils. Les processeurs Apple exposent les utilisateurs à au moins deux types de risques de sécurité, basés sur deux techniques de piratage différentes, appelées Meltdown et Spectre. La première technique de piratage s’appelle Meltdown parce qu’elle est capable de surmonter tous les systèmes de sécurité normalement appliqués au matériel ; la seconde se nomme Spectre puisqu’elle est en mesure d’effectuer une exécution spéculative, et elle se veut difficile à résoudre. Ce deuxième bug nous hantera pendant un certain temps. »

Pour les plaignants, il y a six raisons d’agir légalement :

Violation de la garantie implicite

Violation de la garantie expresse

Négligence

Enrichissement injustifié

Violation de la Loi sur la protection du consommateur du New Hampshire

Violation de la loi commerciale générale de New York

Autant de raisons qui mettent Apple dans une situation plus que compliquée. Il appartient maintenant aux juges de décider d’aller de l’avant avec ce recours collectif…