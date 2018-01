Le Hearst Ranch alimente l’Apple Park à l’énergie solaire

L’historique ranch de la famille Hearst servira de ferme à énergie solaire hybride pour l’Apple Park. La famille Hearst est à la tête de l’une des sociétés de médias les plus importantes aux États-Unis, Heart Communication. Les périodiques comprennent l’Esquire, le Cosmopolitan et des journaux tels que le San Francisco Chronicle et le Houston Chronicle, ainsi que des parts chez ESPN et A&E.

Le Hearst Ranch s’étend sur pas moins de 600 kilomètres carrés et est divisé en deux propriétés en bordure du comté de San Luis Obispo en Californie. Ce ranch historique a été utilisé pour l’élevage depuis 1865 et abrite aujourd’hui une ferme solaire de près de 12 kilomètres carrés. Cette ferme solaire est utilisée pour alimenter le nouveau campus d’Apple.

Selon CNBC, Seeve Hearst a été convaincu directement par Steve Jobs de tout faire pour compléter l’accord avec Apple. C’est alors à First Solar de gérer la construction de la ferme solaire qui alimente aujourd’hui une grande partie de l’Apple Park.

Entre autres choses, le projet est toujours en expansion et une deuxième phase implique l’installation de 2,5 millions de panneaux solaires supplémentaires.

Hearst lui-même dit que, ces derniers mois, le nombre d’ouvriers qui travaillent à la ferme solaire a dépassé celui des cow-boys présents au ranch. Lorsque le projet sera achevé, la ferme solaire pourra produire suffisamment d’énergie propre pour desservir l’équivalent de 100 000 foyers en une année.