La première boutique Amazon Go sans caisse et sans fil d’attente est ouverte !

Il y a deux ans, Amazon a décrit l’avenir du shopping en utilisant une simple application mobile qui permettrait aux consommateurs d’éviter les caisses et les files d’attente. L’application Amazon Go a été lancée en 2016, mais elle n’avait aucune utilité jusqu’ici.

Amazon a promis que les premiers magasins sans caisses seraient ouvertes en 2017 à Seattle et à Washington. Aujourd’hui, la société a annoncé que l’ouverture de sa première boutique Amazon Go aura lieu aujourd’hui à Seattle.

 

Pour rendre les choses beaucoup plus faciles pour les clients Amazon Go, le géant américain propose maintenant l’application Android disponible sur le Google Play Store. L’app Amazon Go doit être obligatoirement installée sur votre smartphone pour faire des achats sur Amazon Go.

Ensuite, les clients n’ont plus qu’à faire leurs courses, puis sortir du magasin sans même passer par une caisse. La facture sera automatiquement réglée avec le compte Amazon Go, et tout cela grâce à un système de capteurs et de caméra dispatché dans 167 m2 de la boutique.