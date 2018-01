Tim Cook ouvrira la cérémonie de remise des diplômes à l’Université Duke

Tim Cook a été invité à prendre la parole à la cérémonie de remise des diplômes de l’Université Duke qui aura lieu en mai. Cook est un ancien étudiant de l’Université Duke et est actuellement membre du conseil d’administration de l’université. La cérémonie de remise des diplômes aura lieu le 13 mai et Tim Cook tiendra le discours d’ouverture.

Après avoir obtenu un diplôme en sciences de la vie à Auburn en 1982, Cook a obtenu un MBA de Duke en 1988. En 2015, le PDG d’Apple a rejoint le conseil d’administration de Duke et a siégé au comité des politiques. institutions éducatives et financières. L’annonce a été faite à l’aide d’une vidéo où les intervenants dont Tim Cook sont accompagnés de différents Animojis, les fameux les Emojis animés disponibles uniquement sur l’iPhone X.

 

« Dès le premier jour où je suis entré sur le campus il y a plus de 30 ans, M. Duke a été une source d’inspiration et de fierté, à la fois professionnelle et pour de grandes amitiés personnelles qui durent encore », a déclaré Tim Cook. « C’est un honneur de revenir saluer la classe de 2018 qui se prépare à vivre un nouveau chapitre de leur vie ».

La cérémonie aura lieu le 13 mai.