🔥 Promo sur le stabilisateur de smartphone KSIX Steady Rec 2 axes

Aujourd’hui, iPhonote vous propose de découvrir le stabilisateur de smartphone KSIX Steady Rec 2 axes, en plus de profiter de son prix promotionnel valable jusque demain minuit.

Normalement vendu 89,99 €, il bénéficie d’une baisse tarifaire à 78,99 €, mais si vous utilisez le code « JAN18 » vous économisez 5 € de plus, soit un prix final de 73,99 €. Le code est à saisir au moment de votre commande.

Grâce à ce stabilisateur, terminé les vidéos et photos ratées ! On a beau faire attention pour ne pas bouger, il y a toujours un moment où l’on est confronté à la main tremblante. C’est précisément là qu’entre en jeu le KSIX Steady qui va vous faciliter la vie, et surtout vous éviter d’avoir une capture au résultat peu convaincant. De plus, vous pouvez utiliser la molette sur le coté pour ajuster la position de votre smartphone durant la prise de vue.

Il suffit de placer votre smartphone dans le KSIX Steady et de régler sa position de départ pour avoir de parfaites vidéos et photos. Le stabilisateur pèse moins de 200 g, il dispose d’une batterie rechargeable de 1000 mAh offrant une autonomie de 5h (2 à 3h pour recharger la batterie), de 2 axes réglables, et tout ça dans une taille de 150 x 48 mm. Précisons qu’il est également pliable ce qui le rend parfait pour le transport.

Caractéristiques :

Connexion : bluetooth 4.0

Batterie : Li-polymère, 1000mAh

Temps de chargement : 2-3 heures

Poids maximum supporté : 190 – 200gr

Autonomie : 2-5 heures (suivant le poids du smartphone)

Angle vertical : 175 grads

Angle horizontal : 55 grads

Contrôle d’angle : 45 grads

Taille : 150 x 48 x 58mm

Poids : 189 gr

Taille du support : 65 – 88mm

Compatible : smartphone dont l’écran peut mesurer jusqu’à 5.5 pouces

Contenu :

1 stabilisateur

1 câble USB vers micro USB

Clé Allen Hex

Sacoche de transport

Pads en mousse

 

Profitez maintenant de l’offre en cours à 73,99 € au lieu de 89,99 € avec le code JAN18 valable sur la boutique de MobileFun dès 20€ d’achat. Le stabilisateur KSIX Steady Rec 2 axes est disponible dans la catégorie dédiée aux Accessoires pour iPhone X.