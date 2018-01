Apple rafraîchit l’interface Web des applications iOS et macOS

Apple a ranimé l’interface Web des applications iOS et macOS en apportant plusieurs modifications. Désormais, les captures d’écran et la description profitent d’une nouvelle vue. Apple a également réalisé plusieurs changements au niveau de l’icône de l’app, de son nom et celui du développeur, de la description, ou encore des notes.

Il est également possible de voir l’historique des mises à jour, comme celles de notre application APHONOTE. Notez que depuis la sortie d’iTunes 12.7, il n’est plus possible pour les utilisateurs d’accéder aux applications, c’est pourquoi Apple précise en haut de page que « Cette app est uniquement disponible dans l’App Store pour les appareils iOS ».