Apple et d’autres entreprises technologiques contre Trump : « La politique anti-immigration va nuire à l’économie américaine »

Apple, Google, Microsoft, Facebook et d’autres entreprises américaines ont prévenu l’administration Trump que les changements de visas prévus par le gouvernement pourraient nuire à l’économie du pays.

Les États-Unis ont toujours accordé des visas de travail à des immigrants hautement qualifiés capables d’offrir une valeur ajoutée à la communauté du pays. Avec un amendement voulu par le gouvernement Obama, le visa est également offert aux conjoints de ces personnes « qualifiées », afin de faciliter le déménagement aux États-Unis.

Trump veut changer cette règle en refusant les permis de travail aux conjoints. Selon Apple et d’autres entreprises technologiques qui ont envoyé une lettre de protestation au gouvernement, cette règle rendra plus difficile l’embauche d’employés qualifiés vivant à l’étranger et convaincra de nombreux immigrants de quitter le pays.

Le risque est que de nombreux scientifiques, programmeurs et ingénieurs qualifiés quittent les États-Unis parce qu’ils sont incapables de faire venir leurs conjoints dans le pays. Tout cela pourrait avoir un impact négatif sur les entreprises et sur toute l’économie américaine. Apple, Google, Microsoft, Facebook et beaucoup d’autres entreprises technologiques ont déclaré s’engager à faire croître l’économie américaine et à créer des emplois pour les Américains « mais nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs si nous risquons de perdre plus d’employés qualifiés ».