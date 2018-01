Apple prévoit de s’installer à Culver City pour la production de contenu vidéo original

Apple prendra la place de HBO dans une installation à Culver City, en Californie, un lieu qui sera utilisé par les équipes en charge du contenu vidéo original sur lequel Apple mise de plus en plus.

Le choix de Culver City n’est pas anodin. La ville californienne de 38 000 habitants est un centre résidentiel et industriel, mais surtout le quartier général de divers grands du secteur produisant des séries télévisées et des films tels que MGM Studios et Sony Pictures Entertainment.

La structure dans laquelle Apple prendra le relais a été choisie par HBO, mais le bail est résilié et n’a pas été reconduit. C’est un bâtiment de près de 12 000 mètres carrés, où seront installés les bureaux et les équipes créatives d’Apple qui traitent le contenu vidéo original.