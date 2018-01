Le marché des applications est en croissance, mais leur utilisation est plus courte

Selon les dernières données publiées par App Annie, le marché des applications est en croissance constante, mais les utilisateurs passeraient moins de temps à utiliser les apps qu’auparavant.

En 2018, le marché des applications atteindra 110 milliards de dollars, mais les sessions d’utilisation des utilisateurs n’augmenteront que de 6%. C’est un ralentissement important par rapport à la croissance de 11% enregistrée les années précédentes. L’étude montre également que les utilisateurs utilisent de plus en plus les applications installées dans le passé, au lieu d’augmenter le temps passé sur les applications les plus récentes. Il y a aussi une utilisation de plus d’applications qu’il y a deux ans.

Parmi les applications plus utilisées, on trouve celles dédiées au commerce électronique, avec + 54% de 2016 à 2017. Les utilisateurs sont prêts à faire plus d’achats en utilisant des appareils mobiles, grâce à des ajouts tels que ceux d’Apple Pay et Samsung Pay.

Les catégories Media connaissent également une belle croissance, tandis que les catégories Lifestyle et, étonnamment, les jeux rencontrent une baisse d’utilisation. Cette statistique concerne le temps passé sur les applications, et non les baisses d’utilisation en termes d’ouvertures.

