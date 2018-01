Catcher : le fournisseur d’Apple ne respecte pas la réglementation du travail

Catcher, une entreprise chinoise qui fabrique des cadres pour l’iPhone et le Mac, a été accusée de violer un certain nombre de normes requises par Apple à ses fournisseurs.

Un rapport publié par China Labour Watch affirme que le Catcher viole 14 des normes de responsabilité imposées par Apple à ses fournisseurs, y compris des problèmes de sécurité très graves. Certaines de ces violations comprennent la manipulation de produits chimiques nocifs par les travailleurs, souvent sans gants ou masques adéquats. Les lunettes et les bouchons d’oreille ne sont pas disponibles pour tous les employés, et cela pose un problème lorsque les machines commencent à faire beaucoup de bruit ou à pulvériser de minuscules particules de métal ou de liquide de refroidissement.

Les employés ont également exprimé leur préoccupation concernant le manque de formation sur les matériaux que beaucoup d’entre eux utilisent quotidiennement. L’entreprise est également accusée de fournir des logements non adaptés aux normes fixées par les lois chinoises : jusqu’à huit travailleurs partagent une seule et même petite chambre avec quatre lits superposés. Il n’y a pas non plus de système de chauffage et pas assez de salles de bains.

Un étage qui peut accueillir 20 personnes seulement a un espace commun avec 14 robinets et pas de douche. Pour se laver complètement, ils doivent sortir et atteindre une structure adjacente.

Apple rapporte qu’elle a déjà mené des enquêtes chez Catcher, mais n’a pas trouvé toutes ces anomalies. Après le rapport publié dans ces heures, cependant, l’entreprise va enquêter davantage.