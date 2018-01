Facebook prévoit de simplifier son app Messenger dans les prochains mois

David Marcus, responsable Facebook pour les applications de messagerie, a expliqué que Messenger est devenu un peu trop encombré, ajoutant quelques détails sur les prochaines mises à jour.

Dans un article récemment publié sur le blog officiel, Marcus a déclaré qu’au cours des deux dernières années, Facebook a exagéré en introduisant trop de fonctionnalités dans l’application Messenger.

« Au cours des deux dernières années, nous avons développé de nombreuses fonctionnalités pour nous démarquer de la concurrence. Beaucoup de ces innovations ont été utilisées par les utilisateurs, mais d’autres n’ont plus aucune raison d’exister. »

« En ajoutant toutes ces fonctionnalités, l’application est devenue trop encombrée, et pour cette raison, nous visons une simplification massive et la rationalisation de Messenger d’ici la fin de 2018. »

L’objectif est donc de publier une mise à jour qui simplifiera les fonctions et l’interface Messenger. David Marcus est responsable de la messagerie sur Facebook depuis 2014 et depuis, plusieurs fonctions ont été ajoutées dans Messenger : bots, paiements mobiles, plateforme de jeu et bien d’autres innovations que peu ont utilisées.