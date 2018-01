Apple sort Speedometer 2.0, un outil capable d’évaluer la réactivité des applications Web

C’est en 2014 qu’Apple a dévoilé pour la première son outil Speedometer, présenté comme « une référence évaluer la réactivité des applications web. » Quatre ans plus tard, Apple sort la version 2.0 de Speedometer laquelle se dote de nombreuses améliorations pour les développeurs.

Pour rappel, Speedometer permet aux développeurs de simuler les interactions des utilisateurs dans les applications Web et a été utilisé « comme un proxy pour l’utilisation réelle des frameworks populaires pendant plusieurs années. » Apple note cependant que le monde des développeurs web a énormément changé depuis le lancement de Speedometer 1.0 en 2014.

Avec la sortie de Speedometer 2.0 aujourd’hui, Apple affirme qu’il existe désormais un support pour les frameworks et bibliothèques JavaScript modernes :

« Au cours des trois dernières années, un nombre croissant de sites réels ont été écrits en utilisant React – une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateur. Des produits dérivés tels que Preact et Inferno ont également gagné en popularité. Speedometer 2.0 inclut des applications Web implémentées à l’aide de ces bibliothèques. Il comprend également une entrée utilisant React et Redux – une bibliothèque de gestion d’état populaire. »

« Webpack et RollUp sont des bundlers populaires de modules JavaScript fréquemment utilisés avec ces bibliothèques et Speedometer 2.0 inclut les sorties générées par ces outils. »

Speedometer 2.0 prend également en charge l’ES2015, une version plus évoluée de JavaScript. « Le compteur de vitesse 2.0 inclut désormais une application todo implémentée en utilisant les fonctionnalités ES2015 telles que les classes, const, let, les fonctions de flèches et les littéraux de modèles », explique l’équipe WebKit.