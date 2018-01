Niantic lance la Community Day dédiée à Pokémon GO

Niantic a annoncé une nouvelle série d’événements appelée « Community Day », dédiée au jeu Pokémon GO.

Les événements de la Community Day dédiée seront programmés une fois par mois dans le monde entier et offriront aux joueurs différents contenus et d’avantages spéciaux. Par exemple, un Pokémon spécial apparaîtra dans le monde entier pendant quelques heures. S’il est capturé pendant l’événement, ce Pokémon spécial aura également un coup exclusif qui peut être utilisé au combat.

Il sera également possible d’augmenter les points XP et d’avoir des formulaires de rappel spéciaux. La journée communautaire ne sera pas localisée et sera donc activée dans le monde entier sur une base mensuelle. Le premier événement aura lieu le 20 janvier et inclura Pikachu.