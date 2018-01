Face ID : Jojol découvre en direct le premier prototype conçu par PrimeSense

Le YouTuber Jojol, connu pour ses vidéos High-Tech, a eu la bonne surprise prendre en main le tout premier prototype de capteur infrarouge conçu par PrimeSense, avant que la société ne soit rachetée par Apple en 2013 pour 350 millions de dollars.

Invité par Jeremie Kletzkine, ancien directeur en Business Development chez PrimeSense, Jojol est quasiment sous le choc d’avoir obtenu cette exclusivité. Jeremy explique avoir travaillé pour Apple durant un an suite au rachat de PrimeSense, sans entrer dans les détails pour des raisons liées au culte du secret bien ancré chez le géant américain.

Néanmoins, Jeremy apporte quelques détails intéressants sur ce prototype (avant la version finale présente aujourd’hui dans l’iPhone X) et ce qu’il serait possible de faire s’il était également placé au dos de l’appareil. Par exemple, le capteur pourrait cartographier tout un environnement 3D et prendre en compte le moindre objet avec lequel un petit bonhomme pourrait interagir dans le cadre d’un jeu par exemple.

 

Il est très intéressant de savoir qu’Apple peut encore surprendre à l’avenir avec une telle technologie. Imaginez-vous avoir en main un aussi petit appareil comme l’iPhone X capable de recréer un environnement 3D de manière instantanée. Les possibilités seraient énormes tant pour les jeux que pour d’autres applications de réalité augmentée…