GraceNote apportera bientôt les radios FM sur CarPlay

Les radios AM/FM seront prochainement contrôlables via l’interface native de CarPlay grâce à une nouvelle application GraceNote.

L’un des plus gros problèmes avec CarPlay est qu’il faille fréquemment basculer entre l’interface CarPlay et celles des véhicules, en fonction des besoins. Si vous souhaitez écouter une radio AM/FM au lieu de l’une des applications de diffusion de musique de votre iPhone, vous devez quitter CarPlay et utiliser l’interface radio du constructeur, qui souvent est mal conçue.

C’est à l’occasion du CES 2018 de Las Vegas que GraceNote a fait la démonstration de ses capacités qui vont clairement résoudre ce problème. L’application dispose d’une interface riche qui s’affiche directement dans CarPlay pour contrôler votre radio.

Outre la lecture de vos stations locales, vous pouvez choisir parmi une liste de favoris, naviguer en fonction de l’emplacement ou du genre, et combiner le streaming et la diffusion dans une seule application.

Clairement, GraceNote est pleine de promesses exceptionnelles. Seulement, l’app GraceNote proposera sa technologie à ses partenaires, tels que les constructeurs automobiles, lesquels pourront ou non choisir de la mettre en œuvre dans leurs véhicules. Il sera également possible que ces derniers la propose sous forme de mise à jour de leur système afin de la rendre compatible avec CarPlay.