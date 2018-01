Les apps avec des essais gratuits ont droit à une nouvelle section dans l’App Store

Depuis peu, Apple propose aux utilisateurs une sélection d’applications proposant des essais gratuits dans une nouvelle section baptisée « Try It For Free » dans l’App Store.

Pour l’heure, elle n’est disponible que sur le store américain où l’on trouve actuellement les 4 applications suivantes : 1Password, USA Today, Lake: Coloring Books, et Cream: Video Recipes.

Dans le cas de 1Password, Apple souligne par exemple qu’un essai gratuit de 30 jours est offert pour une adhésion annuelle de l’application. En choisissant cette option, l’utilisateur sera redirigé vers l’offre d’abonnement qui vous indique la durée de l’essai, le prix après l’essai et la procédure de téléchargement de l’application.

Apple a donc décidé de mettre davantage en avant les apps qui proposent des essais gratuits, ce qui représente un réel avantage pour les éditeurs et les développeurs. Reste maintenant à savoir si cette nouvelle section verra bientôt le jour dans d’autres pays dont la France…-