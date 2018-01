DACA : Tim Cook à l’avant-garde pour défendre les Dreamers

Tim Cook et plus de 100 PDG de grandes entreprises américaines ont signé une lettre adressée aux dirigeants du Congrès pour exprimer leur soutien à la loi protégeant les Dreamers. Pendant ce temps, à la Maison Blanche, on interdit l’Apple Watch au personnel…

Dans la lettre, les différents PDG demandent au Congrès d’approuver immédiatement une loi qui permet aux Dreamers de continuer à vivre aux États-Unis, puisque beaucoup d’entre eux travaillent et contribuent à la croissance de leurs communautés :

« Nous écrivons cette lettre pour exhorter le Congrès à agir immédiatement et à trouver une solution législative bipartisane qui permet à Dreamer qui vit et travaille actuellement aux États-Unis de continuer à le faire. La fermeture imminente du programme DACA crée de nombreux problèmes pour la main-d’œuvre à travers le pays. »

Le DACA expirera le 5 mars prochain, comme l’a souhaité le président Donald Trump. La fin du programme DACA conduira à l’expulsion des immigrants illégaux, même s’ils sont entrés dans le pays en tant qu’enfants. Recherché et signé par le président Obama en 2012, le programme « Dreamers » protège les immigrants qui sont entrés comme enfants aux États-Unis. De plus, ce programme permet à ces types d’immigrants d’obtenir un permis de travail renouvelable de deux ans.

La fermeture imminente du DACA causera également des problèmes aux plus grandes entreprises technologiques des États-Unis, puisque des milliers d’employés seront immédiatement expulsés des États-Unis. Heureusement, le Sénat américain semble avoir trouvé un accord bipartisan pour bloquer la décision du Trump et permettre aux Dreamers de continuer à vivre aux États-Unis.

Par ailleurs, ont appris que la Maison Blanche a décidé d’interdire l’utilisation des wearables, y compris l’Apple Watch, au sein de la structure pour éviter les fuites et augmenter la productivité des employés. La décision a également été prise pour des raisons de sécurité, étant donné que « des dispositifs aux technologiques obsolètes peuvent être exploités par des pirates informatiques pour des attaques ciblées ».