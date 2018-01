Nouveaux jeux iOS : Let Them Come, Rusty Lake Paradise, Fling Fighters et plus

En ce jeudi 11 décembre, les développeurs et les éditeurs proposent une nouvelle fournée de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Let Them Come, Rusty Lake Paradise, Fling Fighters et plus.

Let Them Come

Let Them Come : 2,29€

Massacrez des vagues de racaille venue de l’espace dans ce jeu de tir et de survie tout en pixel. Vous incarnez le mercenaire Rock Guner, envoyé en mission par Infini Corp pour exterminer les hordes d’aliens à bord d’un vaisseau spatial. Vague après vague, les ennemis sont de plus en plus difficiles à abattre. Aurez-vous ce qu’il faut pour réagir assez rapidement, avoir la bonne puissance de feu, ainsi que le cran et la détermination pour survivre?

Rusty Lake Paradise

Rusty Lake Paradise : 3,49€

Jakob, l’aîné de la famille Eilander retourne sur Paradise Island après la mort de sa mère. Depuis cette mort mystérieuse, l’île semble être victime de la malédiction des dix plaies. Il faudra retrouver les souvenirs cachés de la mère de Jakob ainsi que participer à des rituels familiaux étranges afin de faire cesser les plaies.

Dresden Files Co-op Card Game

Dresden Files Co-op Card Game : 7,99€

Incarnez Harry Dresden et ses amis pour vous pencher sur les affaires des célèbres romans des Dossiers Dresden dans l’ultime scénario « et si ? » : « Et si Harry était accompagnés d’alliés qui ne se trouvent pas dans l’histoire originale ? » Le jeu de base comprend Harry, Murphy, Susan, Michael et les Alphas et aborde les cinq premiers romans ainsi que d’Affaires secondaires issues d’un générateur de scénario aléatoire basé sur le recueil de nouvelles du même nom (« Side Jobs »). Les concepts graphiques sont déjà en cours d’extension pour intégrer d’autres personnages de la série et d’autres romans.

Fling Fighters

Fling Fighters : Gratuit

Lance comme si ta vie en dépendait ou rentre chez toi.

C’est le seul moyen de conquérir les cinq îles dans l’arène de combat JCJ ultime ! Affronte d’autres Fling Fighters du monde entier ou tes amis. Une fois que tu contrôles les cinq îles, tu devras les défendre pour remporter la saison et monter dans le classement.

HeliHopper

HeliHopper : Gratuit

Helihopper est un jeu amusant où vous sautez d’un héliport à l’autre. Maîtrisez les commandes d’un hélicoptère et devenez un véritable pilote ! Pilotez dans un magnifique monde coloré, terminez des missions ou mettez vos compétences à l’épreuve dans des niveaux infinis. Prenez le manche dès maintenant !

Naval Storm TD

Naval Storm TD : Gratuit

Amiral ! Notre base navale est en danger ! Préparez-vous à mener une guerre navale et à défendre ce qu’il reste de notre stock de pétrole. Des armées entières d’ennemis se ruent sur les défenses insulaires, tentant de les détruire par tous les moyens. Le premier et unique jeu de tour de défense navale qui se passe dans l’océan. Pour remporter une bataille navale, utilisez votre arsenal mortel : tourelles, canons, mitrailleuses, mines, torpilles, et lance-missiles. Un hybride de jeux de STR et de TD plein d’action et de stratégie !

RC Club – AR Motorsports

RC Club – AR Motorsports : Gratuit

Commandez à distance des véhicules incroyables où que vous soyez, en les intégrant au monde réel grâce à la nouvelle technologie de réalité augmentée ARKIT. RC Club est une simulation réaliste d’une voiture radiocommandée fonctionnant comme si elle était dans la réalité : gravité, vitesse, accélération, poids, frottement, forces, lumières, ombres… RC Club est un simulateur intuitif accessible à tous. Conduisez dans un supermarché ou dans la rue, tous les circuits sont possibles !

Duper Bros!

Duper Bros! : 2,29€

Duper Bros est un charmant jeu d’aventure à base de pixels rempli de magnifiques graphiques 8-bit pour votre iPhone et iPad. Gagnez de la vie et des bonus en tapant les boîtes magiques, en collectionnant des pièces, des étoiles, des herbes et d’autres items magiques. Mais soyez prudent! Il y a des monstres que vous devrez battre en sautant, en courant et en lançant des boules de feu dans leurs drôles de grimaces!