Kantar confirme « les ventes stellaires de l’iPhone X »

D’après les dernières données publiées par Kantar, les ventes d’iPhone X étaient « stellaires » et ont dépassé toutes les attentes au cours du trimestre qui s’est terminé en novembre.

Ces données n’incluent les ventes du premier mois de vente de l’iPhone X, d’autant que la production était au ralenti à cause de différents problèmes liés à certains composants. Durant le trimestre septembre-octobre-novembre 2017, la part de marché d’iOS a baissé aux États-Unis (-3,8) et sur les autres principaux marchés, hors marché chinois (+4,6%).

Cette baisse est précisément due au fait que, sur la même période de 2016, les différents iPhone 7 et 7 Plus sont sortis sans délai, alors que cette année l’iPhone X n’est sorti qu’en novembre. Malgré cela, l’iPhone X a été l’appareil iOS le plus vendu seulement sur le mois de novembre aux États-Unis, au point de dépasser les ventes d’iPhone 8 et iPhone 8 Plus. De plus, Kantar confirme que les ventes d’iPhone X en novembre ont été telles qu’Apple a largement battu le Galaxy S6.

Kantar souligne également les excellentes ventes en Chine, pays sur lequel Apple se concentre énormément. L’iPhone X a lui aussi été très bien reçu par les consommateurs, au point de battre tous les records.

Les données montrent également qu’aux États-Unis et en Europe, la plupart des iPhone X ont été achetés par les fidèles d’Apple, alors qu’en Chine, beaucoup d’entre eux sont passés d’Android à iOS grâce à ce smartphone.

Enfin, Kantar informe qu’en novembre Apple a atteint une PDM de 49,4% de tous les smartphones vendus dans le monde, soit la part la plus élevée atteinte par la firme californienne depuis plus de trois ans.