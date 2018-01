Pokémon GO ne fonctionnera bientôt plus sur les anciens iPhone

Niantic a annoncé que le jeu Pokémon GO ne sera bientôt plus disponible sur les iPhone qui ne supportent pas iOS 11.

Niantic explique que les appareils Apple plus anciens, comme l’iPhone 5, l’iPhone 5c et l’iPad de quatrième génération et plus tôt, ne pourront plus lancer Pokémon Go car ils ne sont pas en mesure d’installer iOS 11. Cette décision a été prise pour assurer l’arrivée d’autres améliorations au jeu, qui ne pourront fonctionner qu’avec iOS 11.

Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour les nombreux utilisateurs qui ont encore un iPhone 5 (ou autres). Heureusement, toutes les données peuvent être stockées, de sorte que les joueurs pourront les transférer sur un nouvel iPhone.

Pokémon Go cessera de fonctionner sur ces appareils à compter du 28 février prochain.